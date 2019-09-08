Разговор Путина и Зеленского назвали «добрым признаком» в Совфеде
Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает, что телефонный разговор главы России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, состоявшийся после обмена заключенными между российской стороной и Украиной, является «добрым признаком». Об этом он написал в фейсбуке.
По его словам, разговор двух лидеров, состоявшийся 7 сентября, это еще одна прекрасная новость за день.
«Судя по всему, диалог себя оправдывает», — добавил Косачев.
Он отметил, что после выборов на Украине у страны улучшилась способность договариваться.
«Добрый признак. Надеемся на лучшее», — заключил Косачев.
Ранее сообщалось, что Зеленский позвонил Путину.