Разговор Путина и Зеленского назвали «добрым признаком» в Совфеде

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Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает, что телефонный разговор главы России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, состоявшийся после обмена заключенными между российской стороной и Украиной, является «добрым признаком». Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, разговор двух лидеров, состоявшийся 7 сентября, это еще одна прекрасная новость за день.

«Судя по всему, диалог себя оправдывает», — добавил Косачев.

Он отметил, что после выборов на Украине у страны улучшилась способность договариваться.

«Добрый признак. Надеемся на лучшее», — заключил Косачев.

Ранее сообщалось, что Зеленский позвонил Путину.