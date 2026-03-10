Размер шрифта
Политолог рассказал, как Путин и Трамп могут помочь друг другу

Политолог Бовт: если Путин поможет Трампу с Ираном, тот поможет с Украиной
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп может надавить на украинского лидера Владимира Зеленского и подтолкнуть его к завершению конфликта, если его российский коллега Владимир Путин вдруг поможет закончить войну в Иране. Об этом в Telegram-канале написал политолог Георгий Бовт.

Он отметил, что хозяину Белого дома нужно завершить военную операцию на Ближнем Востоке и при этом сохранить лицо. По мнению эксперта, Путин мог бы оказать Трампу содействие в этом вопросе.

«[В таком случае Трамп] будет ему (Путину. — «Газета.Ru») сильно должен. [Американский лидер мог бы] помочь закончить [конфликт] на Украине. Хотя и говорят, что оказанная услуга ничего не стоит», — предположил Бовт.

9 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили текущую ситуацию в мире, в том числе конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

Комментируя ситуацию, шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что телефонный разговор американского и российского лидеров дает надежду на восстановление мира на Ближнем Востоке и Украине.

Ранее в Кремле выразили готовность помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

 
