Общество

Во Владивостоке у мальчика остановилось сердце во время урока

Во Владивостоке у восьмиклассника во время урока остановилось сердце
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

Мальчик из Владивостока не выжил из-за остановки сердца во время занятий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка по региону Ольгу Романову.

По ее словам, пострадавший учился в восьмом классе. На данный момент сотрудники профильных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, причиной произошедшего стал оторвавшийся тромб. До этого инцидента ребенок не жаловался на какие-либо проблемы, связанные со здоровьем.

До этого на Бали туристка из России не выжила после купания в бассейне. Женщина почувствовала недомогание, когда находилась около водоема, в какой-то момент она потеряла сознание и упала.

Пострадавшую пыталась реанимировать путешественница из Южной Кореи, которая оказалась рядом. Спасти пострадавшую ей не удалось.

Как рассказала дочь пострадавшей, персонал отеля, в котором это произошло, не предпринял никаких действий. Представители комплекса заявили, что не все сотрудники умеют оказывать первую помощь.

Ранее у учителя математики остановилось сердце после пранка, который ему устроили школьники.

 
