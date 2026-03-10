Во Владивостоке у мальчика остановилось сердце во время урока

Мальчик из Владивостока не выжил из-за остановки сердца во время занятий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка по региону Ольгу Романову.
По ее словам, пострадавший учился в восьмом классе. На данный момент сотрудники профильных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, причиной произошедшего стал оторвавшийся тромб. До этого инцидента ребенок не жаловался на какие-либо проблемы, связанные со здоровьем.
До этого на Бали туристка из России не выжила после купания в бассейне. Женщина почувствовала недомогание, когда находилась около водоема, в какой-то момент она потеряла сознание и упала.
Пострадавшую пыталась реанимировать путешественница из Южной Кореи, которая оказалась рядом. Спасти пострадавшую ей не удалось.
Как рассказала дочь пострадавшей, персонал отеля, в котором это произошло, не предпринял никаких действий. Представители комплекса заявили, что не все сотрудники умеют оказывать первую помощь.
Ранее у учителя математики остановилось сердце после пранка, который ему устроили школьники.