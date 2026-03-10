Суд прекратил дело об изъятии недвижимости у комика Батрутдинова

Суд Москвы прекратил производство по иску Департамента городского имущества(ДГИ) Москвы об изъятии недвижимости у комика Тимура Батрутдинова в связи с отказом истца от своих требований. Об этом говорится в судебных материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

«Производство по гражданскому делу по исковому заявлению департамента городского имущества города Москвы... прекратить в части исковых требований к... Батрутдинову Т.Т. в связи с отказом истца от иска», — говорится в документе.

Речь идет о крупном иске, поданном столичными властями к группе физических лиц с требованием изъять принадлежащую им недвижимость для госнужд. Изначально по иску проходили 30 человек, включая известного комика. Также известно, что собственность власти Москвы не стали оспаривать еще у четырех собственников.

До этого сообщалось, что ДГИ Москвы потребовал через суд изъять недвижимость у комика и телеведущего Тимура Батрутдинова. Предварительное заседание по делу прошло 18 декабря.

Ранее Генпрокуратура требовала изъять имущество экс-депутата Госдумы Исаева в пользу государства.