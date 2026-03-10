Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Суд прекратил дело об изъятии недвижимости у комика Батрутдинова

Дело об изъятии недвижимости у комика Батрутдинова прекращено
ТНТ

Суд Москвы прекратил производство по иску Департамента городского имущества(ДГИ) Москвы об изъятии недвижимости у комика Тимура Батрутдинова в связи с отказом истца от своих требований. Об этом говорится в судебных материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

«Производство по гражданскому делу по исковому заявлению департамента городского имущества города Москвы... прекратить в части исковых требований к... Батрутдинову Т.Т. в связи с отказом истца от иска», — говорится в документе.

Речь идет о крупном иске, поданном столичными властями к группе физических лиц с требованием изъять принадлежащую им недвижимость для госнужд. Изначально по иску проходили 30 человек, включая известного комика. Также известно, что собственность власти Москвы не стали оспаривать еще у четырех собственников.

До этого сообщалось, что ДГИ Москвы потребовал через суд изъять недвижимость у комика и телеведущего Тимура Батрутдинова. Предварительное заседание по делу прошло 18 декабря.

Ранее Генпрокуратура требовала изъять имущество экс-депутата Госдумы Исаева в пользу государства.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!