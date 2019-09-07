Нидерланды попытались помешать Украине передать России фигуранта дела о МН17

Нидерланды неоднократно пытались помешать Украине передать России бывшего командира одного из подразделений «ПВО» ДНР Владимира Цемаха, который является свидетелем дела о крушении малазийского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) в Донбассе. Об этом сообщает nu.nl со ссылкой на голландский МИД.

Как утверждается, прокуратура Нидерландов проявила настойчивость в том, чтобы Цемах был доступен для следователей, занимающихся расследованием дела.

Также сообщается, что Киев был вынужден отложить выдачу российских заключенных, чтобы следствие могло допросить его еще раз.

Ранее сообщалось, что Украина нашла «козла отпущения» по делу Boeing.