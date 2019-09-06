Трамп не будет отменять антииранские санкции в ближайшем будущем

Президент США Дональд Трамп сообщил французскому коллеге Эмманюэлю Макрон в ходе телефонных переговоров, что не будет в ближайшее время отменять санкции против исламской республики Иран. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, оба лидеры сошлись на мнении, что необходимо сдерживать действия Ирана, которые препятствуют свободе передвижения и торговли в Персидском заливе.

США расширили антииранские санкции 4 сентября текущего года. В список ограничений вошли девять физических лиц, 16 компаний и шесть судов.

Ранее сообщалось, что Трамп отверг условия Ирана по началу переговоров.