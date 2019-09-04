Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом
close
Президент России Владимир Путин назвал придурками тех, кто заявлял, что Дальний Восток является балластом для страны, сообщает RT.
Это произошло, когда глава Якутии Айсен Николаев в своем докладе сказал, что часто слышал слова о том, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний.
На такое высказывание Путин ответил резко.
«Не знаю, какие придурки так говорили», — сказал президент.
Тогда глава Якутии пояснил, что политики так говорили еще четверть века назад. На это Путин призвал жить настоящим и обращать внимание на реалии XXI века.
Высказывание прозвучало на заседании Госсовета по развитию Дальнего Востока.
Ранее Путин раскритиковал назвавшую россиян быдлом и бичами чиновницу.