Трамп поздравил Зеленского с сильным стартом на посту президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс, 1 сентября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс, 1 сентября 2019 года
Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс, 1 сентября 2019 года
Petr David Josek/AP

Вице-президент США Майк Пенс передал президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с успешным началом работы на посту главы страны от президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что встреча Пенса и Зеленского прошла в Варшаве на мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

«Очень приятно с вами познакомиться. А также поздравить вас с очень сильным стартом как президента Украины от президента Дональда Трампа», — сказал Пенс.

Ранее сообщалось, что Пенс обсудил с Зеленским энергетическую независимость Украины.