Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны

Глава Евросовета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не поедет на торжественные мероприятия по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября, сообщает РИА «Новости».

Туск отметил, что организаторы не хотят видеть его там, и он знает, что ему там не рады.

Основанная Туском партия в настоящее время находится в оппозиции в Польше.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил запланированную поездку в Польшу из-за приближающегося урагана «Дориан» к американскому западному побережью.