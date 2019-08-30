Макрон призвал Зеленского завершить конфликт в Донбассе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонных переговоров призвал лидера Украины Владимира Зеленского принять меры для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, подобный диалог Макрон ввел в преддверии саммита в «нормандском формате», запланированного на сентябрь. Французский лидер призвал Зеленского «к скорейшему прогрессу в осуществлении мер в области безопасности и политики», которые поспособствуют ликвидации кризисной ситуации в Донбассе.

В Елисейском дворце заявили, что в ближайшие несколько недель главы двух стран и их администрации будут тесно контактировать по данному вопросу.

Кроме того, Макрон сообщил Зеленскому о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне и рассказал об итогах саммита «Большой семерки».

Также французский лидер поздравил украинского коллегу с формированием нового правительства.

Ранее сообщалось, что Макрон назвал сроки встречи лидеров в «нормандском» формате.