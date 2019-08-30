Депутат Рады объяснила свою переписку о подготовке Порошенко госпереворота

Депутат украинской Рады от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая объяснила, зачем показала переписку о подготовке государственного переворота бывшим президентом страны Петром Порошенко. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По словам депутата, она продемонстрировала переписку намеренно.

«Он (Порошенко. — Газета.Ru), конечно, завтра с танками не приедет под Раду. Но то, что будет вынашивать планы вернуться — это факт», — заявила Богуцкая.

Она также заметила, что не видит разницы между экс-президентом и возглавлявшем МВД Арсеном Аваковым.

Ранее в партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот.