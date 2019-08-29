Депутат партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков стал новым спикером Рады

Председателем Верховной рады Украины избран председатель президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что на первом пленарном заседании нового созыва за его кандидатуру свои отдали голоса 382 народных депутата. Против проголосовали лишь 26 депутатов.

Дмитрию Разумкову 35 лет, он имеет два высших образования. Во время президентских выборов 2019 года он являлся одним из руководителей избирательного штаба Владимира Зеленского. На парламентских — возглавил избирательный список партии «Слуга народа».

Ранее в партии Зеленского назвали будущего спикера Рады.