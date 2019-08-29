Зеленский внес законопроект об импичменте

Украинский президент Владимир Зеленский внес проект закона «об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичменте)» в Раду. Об этом говорится на сайте Рады.

Как отмечается, проект был внесен 2 августа и числится, как неотложный. Известно, что Верховная Рада Украины приняла его на рассмотрение.

По этому закону возможно будет запустить процедуру досрочного отстранения главы государства от власти.

Ранее сообщалось, что закон об импичменте президента раскритиковали у Зеленского.

До этого говорилось, что законопроект содержит около 10 нарушений.