Зеленский выбрал премьера Украины, сообщают СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с законодателями в Киеве, май 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с законодателями в Киеве, май 2019 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с законодателями в Киеве, май 2019 года
Ukrainian Presidential Press Office via AP

Глава Украины Владимир Зеленский предложит парламенту назначить заместителя своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на анонимные источники.

Согласно имеющимся данным, Зеленский проведет совещание вместе с офисом, где будут рассмотрены кандидатуры на пост премьер-министра в среду, 28 августа.

Отмечается, что Гончарук работал управляющим партнером в одной из юридических фирм.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский назвал двух главных претендентов на пост премьера Украины.