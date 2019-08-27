Зеленский выбрал премьера Украины, сообщают СМИ

Глава Украины Владимир Зеленский предложит парламенту назначить заместителя своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на анонимные источники.

Согласно имеющимся данным, Зеленский проведет совещание вместе с офисом, где будут рассмотрены кандидатуры на пост премьер-министра в среду, 28 августа.

Отмечается, что Гончарук работал управляющим партнером в одной из юридических фирм.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский назвал двух главных претендентов на пост премьера Украины.