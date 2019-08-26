Богдан оправдался за отсутствие на Дне независимости Украины

Андрей Богдан, глава офиса украинского президента Владимира Зеленского отреагировал на информацию о том, что он провел День независимости Украины во французском Сан-Тропе. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Глава офиса Зеленского считает, что может проводить свободное от работы время там, где хочет.

При этом глава Богдан отмечает, что главное — «не воровать».

Ранее стало известно, что Богдан во время празднования Дня независимости Украины находился во французском Сан-Тропе на свадьбе «смотрящего» за минюстом Андрея Довбенко.