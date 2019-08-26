Британские СМИ сообщили о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России

Лидер США Дональд Трамп поссорился с членами G7 из-за вопроса о возвращении России в формат, передает The Guardian.

По словам источника в дипломатических кругах, после заявления Трампа на саммите в Биаррице началась напряженная дискуссия.

Американский глава заявил, что Россия должна участвовать в обсуждении вопросов, касающихся Ирана, Сирии и КНДР.

Отмечается, что его поддержал покидающий пост главы правительства Италии Джузеппе Конте, а Японский премьер Синдзо Абэ решил занять нейтральную позицию. Остальные участники G7 предложение Трампа пригласить Россию не оценили.

По словам европейского дипломата, тогда обстановка стала напряженной.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, согласно которым Россия может снова вернуться в саммит G7.