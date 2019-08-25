Трамп назвал новости о плохих отношениях на G7 отравительными и опроверг их

Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает ложными все новости в СМИ о якобы «двух днях катастрофы» на саммите G7 из-за плохих отношений стран-участниц. Об этом он написал в твиттере.

Он рассказал, что до приезда во Францию видел много сообщений в прессе, в которых говорилось, что отношения с шестью другими странами в G7 очень напряженные и два дня встреч будут катастрофой. Президент США опроверг эти новости.

По его словам, у лидеров все хорошо, они прекрасно ладят и общаются.

«У нас очень хорошие встречи, лидеры очень хорошо ладят... разговоры о мире!», — добавил Трамп.

Заключая, он сказал, что такие ложные новости просто отвратительные.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск назвал G7 трудным испытанием единства.