Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины

Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, с 1991 года гимном Украины была песня под названием «Еще не умерла Украина», а в 2003 году начало гимна было изменено на «Еще не умерла Украины и слава, и воля».

По его словам, правильно говорить так — «Еще не умерли Украины и слава, и воля».

Он пояснил, что в таком случае понятно, что речь идет о смерти славы и воли страны.

«А не «еще не умерла Украина», а дальше что — бессмысленность: и слава, и воля», — отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что это является ошибкой. При этом экс-глава уточнил, что при утверждении гимна люд видели несостыковку, но время было не то, чтобы спорить о буквах.

Ранее Кравчук дал властям Украины совет по вопросу вступления в НАТО.