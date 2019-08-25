Депутат Европарламента заявил о бесполезности G7 без России

Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани заявил, что G7 бесполезна без участия в ней России, а также Бразилии, Китая или Африки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данный формат не сможет изменить направление, в котором развивается мир без участия этих стран.

Он отметил, что G7 устарела. Депутат пояснил, что нынешняя G7 не сможет диктовать свои правила всему миру.

Мариани заключил, что бывший французский лидер Николя Саркози осознал это еще 11 лет назад и запустил новый формат — G20, который «не упускает ни одного актера».

Ранее лидеры G7 обсудили возвращение России.