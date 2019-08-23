Захарова сравнила ситуацию вокруг Гренландии с присоединением Крыма
close
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сравнила планы США приобрести Гренландию с возвращением Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, Запад в случае с Гренландией и с Крымом по-разному трактует право народа на самоопределение.
Она упомянула позицию королевской семьи Дании, которой принадлежит Гренландия, о том, что судьба острова должна решаться его жителями.
В заключении политик поинтересовалась, почему в 2014 году, когда в Крыму проходил референдум относительно присоединения полуострова к России, западным странам эта концепция показалась неправильной.
До этого СМИ сообщили, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает идею покупки Гренландии.