Захарова сравнила ситуацию вокруг Гренландии с присоединением Крыма

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сравнила планы США приобрести Гренландию с возвращением Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Запад в случае с Гренландией и с Крымом по-разному трактует право народа на самоопределение.

Она упомянула позицию королевской семьи Дании, которой принадлежит Гренландия, о том, что судьба острова должна решаться его жителями.

В заключении политик поинтересовалась, почему в 2014 году, когда в Крыму проходил референдум относительно присоединения полуострова к России, западным странам эта концепция показалась неправильной.

До этого СМИ сообщили, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает идею покупки Гренландии.