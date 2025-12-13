На территории Никитского монастыря в Ярославской области ликвидировали открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании общежития на территории Никитского мужского монастыря в Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Пожар произошел вечером 12 декабря. Представитель епархии добавил, что причина пожара уточняется. По его словам, сперва монахи попытались самостоятельно потушить огонь, однако в результате решили вызвать пожарных. Сейчас в тушении возгорания задействованы три пожарные машины, отметил представитель.

