Россиянам объяснили разницу между «Советским» и «Российским» шампанским

В преддверии праздничного сезона традиционно возрастает интерес к шампанскому и игристым винам, а вместе с этим — вопросы о том, что именно скрывается за обозначениями «Российское», «Советское» и «Игристое вино» на этикетках. Эти названия отражают разные стандарты производства и разные подходы к качеству, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ и руководитель Академии кавистов и сомелье Фатима Баликоева.

«Шампанское» — этот термин юридически защищен и может употребляться только для вин, произведенных в регионе Шампань во Франции по классической технологии бутылочной ферментации. Все, что делается за пределами этого региона, с точки зрения международных норм шампанским не считается.

«Российское шампанское» — в России это исторически закрепленный бренд, использующийся для игристых вин, произведенных по отечественным стандартам. При этом технология может быть как классической (вторичное брожение в бутылке), так и более распространенной резервуарной (метод Шарма). Качество продукции зависит не от названия, а от производителя, сырья и технологии», — заявила она.

«Советское шампанское» — это не вид вина, а торговая марка и технологический стиль, появившийся в СССР. Главная его особенность — массовое производство игристого вина с предсказуемым вкусом, мягкой сладостью и легкими пузырьками. Сегодня под этим названием выпускают разные производители, и качество может существенно различаться.

«Игристое вино» — это общее категорийное обозначение для всех вин с содержанием углекислоты. Игристые могут производиться: классическим методом (дороже, сложнее); резервуарным методом (чаще всего используется в России); карбонизацией (самый простой и дешевый способ).

«Здесь все зависит от бренда, технологии и сорта винограда. Термин сам по себе не говорит о качестве — его определяет производитель. Главное, что стоит понимать: название на этикетке — это не всегда показатель уровня напитка. Настоящий ориентир — производитель, используемая технология и сырье. Поэтому, выбирая игристое к празднику, важно смотреть не только на громкое название, но и на информацию о методе производства и репутацию бренда», — резюмировала эксперт.

