На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили разницу между «Советским» и «Российским» шампанским

Доцент Баликоева: «Советское шампанское» — это не вид вина, а технологический стиль
true
true
true
close
Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии праздничного сезона традиционно возрастает интерес к шампанскому и игристым винам, а вместе с этим — вопросы о том, что именно скрывается за обозначениями «Российское», «Советское» и «Игристое вино» на этикетках. Эти названия отражают разные стандарты производства и разные подходы к качеству, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ и руководитель Академии кавистов и сомелье Фатима Баликоева.

«Шампанское» — этот термин юридически защищен и может употребляться только для вин, произведенных в регионе Шампань во Франции по классической технологии бутылочной ферментации. Все, что делается за пределами этого региона, с точки зрения международных норм шампанским не считается.

«Российское шампанское» — в России это исторически закрепленный бренд, использующийся для игристых вин, произведенных по отечественным стандартам. При этом технология может быть как классической (вторичное брожение в бутылке), так и более распространенной резервуарной (метод Шарма). Качество продукции зависит не от названия, а от производителя, сырья и технологии», — заявила она.

«Советское шампанское» — это не вид вина, а торговая марка и технологический стиль, появившийся в СССР. Главная его особенность — массовое производство игристого вина с предсказуемым вкусом, мягкой сладостью и легкими пузырьками. Сегодня под этим названием выпускают разные производители, и качество может существенно различаться.

«Игристое вино» — это общее категорийное обозначение для всех вин с содержанием углекислоты. Игристые могут производиться: классическим методом (дороже, сложнее); резервуарным методом (чаще всего используется в России); карбонизацией (самый простой и дешевый способ).

«Здесь все зависит от бренда, технологии и сорта винограда. Термин сам по себе не говорит о качестве — его определяет производитель. Главное, что стоит понимать: название на этикетке — это не всегда показатель уровня напитка. Настоящий ориентир — производитель, используемая технология и сырье. Поэтому, выбирая игристое к празднику, важно смотреть не только на громкое название, но и на информацию о методе производства и репутацию бренда», — резюмировала эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что уже сейчас принять, чтобы не было плохо 1 января.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами