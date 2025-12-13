На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу

МЧС: воздушная тревога объявлена в Тамбовской области
Shutterstock/Ireshetnikov54

На территории Тамбовской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили в приложении МЧС России.

«Тамбовская область. Внимание! «Воздушная тревога» - опасность атаки беспилотных воздушных судов! Соблюдайте спокойствие», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона введен режим беспилотной опасности. По его словам, для обеспечения безопасности в области ввели временные ограничения работы мобильного интернета.

Также губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что власти региона объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. В местах возможной угрозы локально могут работать системы оповещения населения, а все экстренные службы приведены в состояние полной готовности, отметил глава области.

На этом фоне пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель ведомства уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ВСУ обстреляли храм и ранили его настоятеля в Красноармейске.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Теперь вы знаете
