Захарова ответила на слова главы ЕК о растущих издержках России

Захарова: сейчас издержки растут у стран Евросоюза, а не у России
Evgenia Novozhenina/Reuters

В настоящее время издержки растут у стран Европейского союза (ЕС), а не у России. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о растущих тратах РФ из-за продолжения конфликта на Украине.

«Судя по данным статистики, неуклонно растут издержки именно стран Евросоюза. А им Урсула какие сигналы посылает и за что наказывает? Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород», — написала дипломат.

В ноябре Захарова прокомментировала условия Евросоюза по достижению мира на Украине, которые назвала фон дер Ляйен. Дипломат напомнила, что руководитель ЕК сказала, что «границы не могут быть изменены силой».

5 декабря представитель МИД России заявила, что ЕС перешел к откровенному бандитизму в попытках украсть замороженные активы России, политическое объединение действует как «воровская группировка». Дипломат подчеркнула, что Евросоюз превратился в «не то, что нелегитимную институцию, а лучше сказать в какую-то банду, которая занимается легализацией абсолютно бандитских идей и решений».

Ранее фн дер Ляйен высказалась об обороне Евросоюза.

