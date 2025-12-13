На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ставропольском крае объявили угрозу атаки БПЛА

Губернатор Владимиров: беспилотная опасность объявлена в Ставропольском крае
true
true
true
close
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале о беспилотной опасности в регионе.

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями», — отметил Владимиров.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что власти региона объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, информация поступила от Министерства обороны. В местах возможной угрозы локально могут работать системы оповещения населения, а все экстренные службы приведены в состояние полной готовности.

Незадолго до этого режим беспилотной опасности был введен в Пензенской области.

Перед этим беспилотную опасность отменили в Мордовии.

Ранее силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву.

