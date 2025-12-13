На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадала женщина

Губернатор Гладков: женщина ранена при атаке дрона ВСУ на Валуйский округ
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Валуйский округ Белгородской области пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Бирюч беспилотник ударил по частному домовладению. Женщину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями головы бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ», — написал глава региона.

Гладков добавил, что пострадавшей оказывается вся необходимая помощь. По его словам, информация о последствиях удара уточняется.

9 декабря Гладков сообщил, что дроны ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области, повреждения получили частные дома. Так, в городе Грайворон при детонации дрона оказались выбиты окна и посечен забор частного домовладения. В городе Шебекино от удара дрона было посечено остекление двух частных домов, а в селе Березовка дрон атаковал машину, повредив ее лобовое стекло, отметил губернатор.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали в результате ударов ВСУ.

