Джонсон закинул ногу на стол на встрече с Макроном
Премьер-министр Британии Борис Джонсон положил ногу на журнальный столик в Елисейском дворце, сообщает Busines Insider.
Это произошло во время его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Данный поступок сразу раскритиковали в социальных сетях.
Так, биограф британского премьера Соня Пернелл написал в своем твиттере об этом грубо и неловко.
«Представьте себе, если бы Макрон поставил ногу на стол в Букингемском дворце», — прокомментировал он.
Участник кампании Brexit Даррен Граймс же предположил, что этой фотографией Джонсона хотел продемонстрировать силу в переговорах с Европейским Союзом.
Позже в Сети появилось видео, из которого стало ясно, что фотография абсолютно безобидна, и лидеры просто шутили об использовании стола в качестве скамеечки для ног.
Ранее Джонсон предложил Туску изменить соглашение по Brexit.