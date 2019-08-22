Джонсон закинул ногу на стол на встрече с Макроном

Премьер-министр Британии Борис Джонсон положил ногу на журнальный столик в Елисейском дворце, сообщает Busines Insider.

Это произошло во время его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Данный поступок сразу раскритиковали в социальных сетях.

Так, биограф британского премьера Соня Пернелл написал в своем твиттере об этом грубо и неловко.

«Представьте себе, если бы Макрон поставил ногу на стол в Букингемском дворце», — прокомментировал он.

Участник кампании Brexit Даррен Граймс же предположил, что этой фотографией Джонсона хотел продемонстрировать силу в переговорах с Европейским Союзом.

Позже в Сети появилось видео, из которого стало ясно, что фотография абсолютно безобидна, и лидеры просто шутили об использовании стола в качестве скамеечки для ног.

Ранее Джонсон предложил Туску изменить соглашение по Brexit.