В администрации США назвали условие для обсуждения на G7 возвращения России

Представитель американской администрации сообщил, что на G7 могут поднять вопрос о возвращении России в G8, передает РИА «Новости».

По словам источника, Соединенные Штаты все еще ждут, когда российская сторона попросит разрешения вернуться в G8. Он отметил, что, по некоторые данным, страна пока не говорила об этом. Он отметил, что лидеры стран смогут обсудить возможность присоединения российской стороны только после того, как Россия сделает соответствующее заявление.

«Вопрос, насколько я понимаю, поднят Францией, и он о том, когда Россия может туда вернуться, если это вообще произойдет», — добавил представитель.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в G8.