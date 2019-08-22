Венесуэльский оппозиционер сообщил о создании армии для свержения Мадуро

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Оппозиционер и бывший кандидат на пост президента Венесуэлы Пабло Медина заявил, что в настоящее время за рубежом создают армию наемников, которая займется свержением действующего главы Николаса Мадуро. об этом сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что Медина в настоящее время проживает в США. По его словам, ячейки «освободительной армии» против Мадуро уже существуют в нескольких странах.

Медина подчеркнул, что общая численность армии пока составляет 10 тысяч человек. Он добавил, что не знает о сроках атаки армии и свержении Мадуро, но это произойдет в 2019 году.

Ранее Мадуро рассказал о плане покушения на него.