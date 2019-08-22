Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.

«Возвращение для России в «семерку», в бывшую «восьмерку» не является самоцелью, - заявил он.

Песков также отметил, что многие вопросы эффективнее решать в формате G20. К таким случаям он отнес глобальные мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике.

Он также отметил, что Москва открыта к общения с другими странами в любых форматах.

Ранее Зеленский назвал условия для возвращения России в G8. К ним он отнес возвращение полуострова Крыма и окончание конфликта в Донбассе. Он также предложил России освободить заключенных в РФ граждан Украины.