Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой. Видео ее выступления опубликовано на официальном аккаунте МИД в твиттере.
Как отмечается, представитель МИД России станцевала на высоких каблуках на молодежном форуме «Машук-2019».
Сообщается, что Захарова посетила секцию обучения кавказским танцам, а после этого вышла танцевать в центр зала.
Ранее сообщалось, что Захарова сдержала обещание и станцевала калинку.
Кроме того, Захарова отказалась рассказать, как она смогла станцевать калинку на высоких каблуках, сказав, что это женский секрет.