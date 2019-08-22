<img src="//img.gazeta.ru/files3/367/12552367/RIAN_5943344.HR-pic905-895x505-27022.jpg">

Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой. Видео ее выступления опубликовано на официальном аккаунте МИД в твиттере.

Как отмечается, представитель МИД России станцевала на высоких каблуках на молодежном форуме «Машук-2019».

Сообщается, что Захарова посетила секцию обучения кавказским танцам, а после этого вышла танцевать в центр зала.

Ранее сообщалось, что Захарова сдержала обещание и станцевала калинку.

Кроме того, Захарова отказалась рассказать, как она смогла станцевать калинку на высоких каблуках, сказав, что это женский секрет.