Песков: Россия не ставит самоцелью возвращение к G8

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в страна не ставит себе цель вернуться в состав G8. ОБ этом сообщает ТАСС.

При этом представитель Кремля отметил, что многие вопросы, в том числе касательно глобальных мировых проблем в геополитике, безопасности или экономики для России эффективнее решать в формате G20, в который входят такие гиганты как Индия и Китай.

Ранее сообщалось, что Европейский союз выступает против возвращения России в G7.В Брюсселе считают, что это не может произойти до тех пор, пока не будут устранены причины, спровоцировавшие исключение России из формата.