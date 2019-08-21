Меркель высказалась о присутствии России в G8

Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на предложение вернуть Россию в G8 и заявила, что страна была отстранена не без причины, передает ТАСС.

В то же время Меркель добавила, что есть прогресс в выполнении минских договоренностей, однако его недостаточно для изменения ситуации.

О ситуации высказался также британский премьер Борис Джонсон, который заявил, что доводы за возвращение России еще нужно найти. Он также отметил, что необходимо убедиться, что «провокаций, подобных отравлению Скрипалей, больше не повторится».

Ранее президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон заметили, что Россию необходимо вернуть в состав «большой семерки».