Новый допрос Порошенко запланирован на 3 сентября

Новый допрос экс- президента Украины Петра Порошенко должен пройти в Государственном бюро расследований 3 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента времен Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.

Как отмечается, допрос у следователя назначен на 10:00. В случае, если Порошенко не явится в бюро, ему грозит принудительное доставление в орган следствия.

В настоящее время бывший украинский лидер находится в Норвегии.

Ранее сообщалось, что Порошенко покинул Украину.