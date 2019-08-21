Депутат Госдумы оценил созыв Совбеза ООН из-за ракетных испытаний США

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил созыв внеочередного заседания Совета безопасности ООН по вопросу ракетных разработок США, которые нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает RT.

По словам зампреда, выход США из ДРСМД может негативно повлиять на другие договоры, которые заключены между американской и российской сторонами. Кроме того, это может привести к новой гонке вооружения и возрастанию риска «большого конфликта».

Чепа добавил, что испытания, которые провели США отмечают то, что страна «давно готовилась к этому вопросу».

Также он заявил, что обвинение США против России в якобы нарушении ДРСМД являются выдуманными, а их цель – прикрыть прямые нарушения американской стороны.

«Поэтому этот вопрос необходимо поднять, необходимо, чтобы в первую очередь все страны услышали ту правду, которая есть, и надо предпринимать соответствующие меры», — заключил Чепа.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай потребовали созыва Совбеза ООН из-за ракетных разработок США.