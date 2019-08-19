Макрон заявил о важности встречи с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что Россия и ЕС создадут новую архитектуру безопасности. Об этом сообщает.
По словам лидера, встреча с российским коллегой Владимиром Путиным является для него важной. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Для меня очень важна встреча сегодня, потому что сегодня мы переживаем исторический момент в международных отношениях», — заявил Макрон.
Он рассказал о планах обсудить ситуации на Украине и в Сирии, а также ситуацию с прекращением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Ранее сообщалось, что Путин прилетел во Францию, где состоится его встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
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