Макрон заявил о важности встречи с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что Россия и ЕС создадут новую архитектуру безопасности. Об этом сообщает.

По словам лидера, встреча с российским коллегой Владимиром Путиным является для него важной. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для меня очень важна встреча сегодня, потому что сегодня мы переживаем исторический момент в международных отношениях», — заявил Макрон.

Он рассказал о планах обсудить ситуации на Украине и в Сирии, а также ситуацию с прекращением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее сообщалось, что Путин прилетел во Францию, где состоится его встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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