Российское посольство в Лондоне оценило обстановку в Персидском заливе

В посольстве России в Лондоне сделали заявления по поводу обстановки в Персидском заливе. Об этом передает РИА «Новости».

В заявлении говорится, что усиление давления на Иран со стороны США и Великобритании может обострить обстановку в Персидском заливе.

Как сообщают в российском дипломатическом представительстве, также к ухудшению ситуации в данном регионе может повлечь формирование миссии по обеспечению свободы мореплавания.

В посольстве еще отмечают, что Россия в течение многих лет выступает за преодоление кризисных явлений в регионе политико-дипломатическим путем».

А в качестве инструмента для стабилизации обстановки в регионе российская дипломатическая миссия предлагает создать там инклюзивную систему региональной безопасности.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США превратили Персидский залив в пороховую бочку.