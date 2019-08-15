В офисе Зеленского готовят концепцию возвращения Крыма и Донбасса

Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен подготовить концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса, сообщают »Известия» со ссылкой на слова замглавы администрации главы государства Руслана Рябошапки.

Уточняется, что это будет сделано «с целью восстановления мира и законности» в данных регионах.

Рябошапка также написал на своей странице в фейсбуке, что рабочая группа обсуждает приоритетные направления в разработке правовых основ возвращения части Донецкой и Луганской областей и Крыма под контроль Украины.

Ранее в команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым.