В офисе Зеленского готовят концепцию возвращения Крыма и Донбасса
Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен подготовить концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса, сообщают »Известия» со ссылкой на слова замглавы администрации главы государства Руслана Рябошапки.
Уточняется, что это будет сделано «с целью восстановления мира и законности» в данных регионах.
Рябошапка также написал на своей странице в фейсбуке, что рабочая группа обсуждает приоритетные направления в разработке правовых основ возвращения части Донецкой и Луганской областей и Крыма под контроль Украины.
Ранее в команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым.