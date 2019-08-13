Депутат Госдумы сравнил указы Зеленского и Путина о гражданстве

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий сравнил указы о гражданстве президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Известия».

Он заявил, что украинским лидером был принят указ о даче гражданства Украины политически преследуемым россиянам является способом набора политических очков.

Водолацкий добавил, что указ Путина о предоставлении российского гражданства жителям Донбасса заинтересует большее количество людей.

Депутат сказал, что гражданство России получили также маленькие дети, которые нуждаются в медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что Зеленский разрешил давать гражданство подвергшимся политпреследованиям россиянам.