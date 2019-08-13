Глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота

Глава государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в подготовке государственного переворота. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что Атамбаеву «нужна была кровь» для проведения госпереворота.

Опумбаев добавил, что бывший глава Киргизии готовился к госперевороту в своей резиденции, поскольку в дома Атамбаева был обнаружен целый склад оружия.

Отмечается, что третий этаж в доме экс-президента был специально укреплен как бункер.

Ранее сообщалось, чтоАтамбаев арестован.