Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ
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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил с заявлением в связи со штурмом своей резиденции, передает РИА «Новости».
Атамбаев потребовал от них не стрелять в свой народ.
Несколько часов назад в стране началась операция по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Уточняется, что ему грозит пожизненный срок. Его обвиняют в узурпации власти и в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.
Кроме того, парламент Киргизии обвиняет его в освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева.