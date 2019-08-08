Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил с заявлением в связи со штурмом своей резиденции, передает РИА «Новости».

Атамбаев потребовал от них не стрелять в свой народ.

Несколько часов назад в стране началась операция по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Уточняется, что ему грозит пожизненный срок. Его обвиняют в узурпации власти и в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Кроме того, парламент Киргизии обвиняет его в освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева.