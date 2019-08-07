Японии необходимо пересмотреть стратегию по возвращению Курил, отмечают СМИ

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Японским властям нужно пересмотреть стратегию по возвращению Курильских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Об этом пишет Sankei Shimbun.

В материале отмечается, что недавний визит российского премьера Дмитрия Медведева на Итуруп свидетельствует о том, что российская сторона не намеревается вести серьезный диалог по Южным Курилам. Кроме того, российская сторона отрицает территориальный спор.

«Японское правительство должно это осознать и полностью пересмотреть стратегию в отношении России», — говорится в статье.

Подчеркивается, что премьеру Японии Синдзо Абэ рекомендуется отменить поездку на Восточный экономический форум.

Ранее сообщалось, что посол Японии Тоехиса Кодзуки был вызван в МИД России.