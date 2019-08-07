Глава МИД Венесуэлы рассказал о путях обхода новых санкций США
Глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса заявил, что власти разрабатывают альтернативные пути, чтобы обойти новые санкции Соединенных Штатов. Об этом сообщает TeleSUR.
По словам министра, Каракас приготовился к атакам.
«…мы создали альтернативные пути, потому что мы не будем сломлены ни при каких обстоятельствах», — сказал Арреаса.
Ранее Белый дом проинформировал о том, что американский президент Дональд Трамп распорядился о блокировке находящейся в юрисдикции США собственности, которой владеют венесуэльские власти.