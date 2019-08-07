Глава МИД Венесуэлы рассказал о путях обхода новых санкций США

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Глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса заявил, что власти разрабатывают альтернативные пути, чтобы обойти новые санкции Соединенных Штатов. Об этом сообщает TeleSUR.

По словам министра, Каракас приготовился к атакам.

«…мы создали альтернативные пути, потому что мы не будем сломлены ни при каких обстоятельствах», — сказал Арреаса.

Ранее Белый дом проинформировал о том, что американский президент Дональд Трамп распорядился о блокировке находящейся в юрисдикции США собственности, которой владеют венесуэльские власти.