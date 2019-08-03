Глава МИД Британии приветствовал санкции против России

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Новый глава МИД Великобритании Доминик Рааб высказал позицию своего ведомства по поводу введения Вашингтоном нового пакета санкций против России в связи с «делом Скрипалей». Об этом политик написал в своем твиттере.

Рааб отмечает, что МИД Британии приветствует такие меры.

По его словам, такие меры показывают, что использование оружия, в том числе химического и биологического, не остается «без каких-либо последствий».

Ранее в США рассказали о деталях новых антироссийских санкций.