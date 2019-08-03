Глава МИД Британии приветствовал санкции против России
Новый глава МИД Великобритании Доминик Рааб высказал позицию своего ведомства по поводу введения Вашингтоном нового пакета санкций против России в связи с «делом Скрипалей». Об этом политик написал в своем твиттере.
Рааб отмечает, что МИД Британии приветствует такие меры.
По его словам, такие меры показывают, что использование оружия, в том числе химического и биологического, не остается «без каких-либо последствий».
Ранее в США рассказали о деталях новых антироссийских санкций.