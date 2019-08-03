Зеленский назвал желаемый срок проведения нормандского саммита
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желаемом сроке проведения саммита лидеров стран нормандского формата, куда входит Россия, Украина, Германия и Франция. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
По словам Зеленского, в конце августа во Франции ожидается встреча в нормандском формате четырех представителей на уровне министерств иностранных дел.
«В принципе тянуть некуда. У нас люди гибнут», — заявил по поводу проведения саммита.
Зеленский надеется, что он состоится в сентябре.
«Я — за начало сентября», — отмечает Зеленский.
Ранее президент Украины новые условия для проведения шестого «нормандского» саммита.