Зеленский назвал желаемый срок проведения нормандского саммита

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желаемом сроке проведения саммита лидеров стран нормандского формата, куда входит Россия, Украина, Германия и Франция. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По словам Зеленского, в конце августа во Франции ожидается встреча в нормандском формате четырех представителей на уровне министерств иностранных дел.

«В принципе тянуть некуда. У нас люди гибнут», — заявил по поводу проведения саммита.

Зеленский надеется, что он состоится в сентябре.

«Я — за начало сентября», — отмечает Зеленский.

Ранее президент Украины новые условия для проведения шестого «нормандского» саммита.