Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, данная провокация направлена на пропагандистский эффект и продвижение темы санкций в СМИ.

Она пояснила, что Соединенные Штаты используют дело Скрипаля, чтобы обострить отношения с Россией.

Для этого, подчеркнула Захарова, американские власти используют откровенную провокацию и скрывают ее участников из-за боязни разоблачения.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против России по делу Скрипалей.