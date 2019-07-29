Порошенко уехал в Турцию без охраны

Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и уехал в Турцию вместе с семьей, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свой источник.

Уточняется, что члены семьи экс-президента добирались до места назначения по отдельно, в разные дни.

По имеющейся информации, Порошенко отказался от охраны с письменном виде, но не известно, на какой срок.

Как уточняется, бывший украинский президент, возможно, уехал в Турцию на отдых.

Ранее Порошенко сильно опоздал на молебен ПЦУ перед крестным ходом.