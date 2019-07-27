Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал данные опросы на тему российско-немецких отношений. Об этом сообщает твиттер сенатора.
По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Пушков считает, что таким образом немецкие граждане проявляют несогласие с политикой санкций.
Сенатор также подчеркнул, что в Европе происходят положительные сдвиги в этом вопросе.
Еще Пушков, опираясь на данные опроса, отметил, что отношения с Москвой важнее для Берлина, чем зацикленность на Украине.
Ранее сообщалось, что большинство жителей Западной и Восточной Германии хотят улучшения отношений с Россией.