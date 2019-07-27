Дипломаты посетили российских моряков задержанного в Иране танкера

Российские дипломаты провели встречу с российскими членами экипажа задержанного в Иране танкера Stena lmpero. Об этом передает твиттер посольства России.

Как сообщается, состояние здоровья у моряков хорошее.

По имеющейся информации, они пока остаются на борту.

На данный момент дипломаты тесно контактируют с иранскими партнерами по поводу сроков возвращения моряков на родину.

Ранее сообщалось, что власти Ирана отпустили девять членов экипажа танкера с россиянами на борту. До этого судно задержали в Ормузском проливе.