Дипломаты посетили российских моряков задержанного в Иране танкера
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Российские дипломаты провели встречу с российскими членами экипажа задержанного в Иране танкера Stena lmpero. Об этом передает твиттер посольства России.
Как сообщается, состояние здоровья у моряков хорошее.
По имеющейся информации, они пока остаются на борту.
На данный момент дипломаты тесно контактируют с иранскими партнерами по поводу сроков возвращения моряков на родину.
Ранее сообщалось, что власти Ирана отпустили девять членов экипажа танкера с россиянами на борту. До этого судно задержали в Ормузском проливе.