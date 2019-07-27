Россия резко ответила Германии на попытку вмешаться в дела страны
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МИД России в резкой форме ответило Германии, попытавшейся продиктовать условия проведения выборов в регионах страны. Ведомство страны выступило с официальным заявления в твиттере.
Российское министерство посоветовало ФРГ не вмешиваться в дела других стран и побеспокоиться о себе. Также российское ведомство настоятельно рекомендовало Германии придерживаться Венской конвенции о дипломатических отношениях.
«Вам точно не о чем больше беспокоиться? ...не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — подчеркнули в МИД.
Ранее сообщалось, что антироссийские санкции признали бесполезными в Германии.